В возрасте 99 лет умерла ветеран ВОВ из Смоленска Эмилия Азарова

Эмилия Азарова (Фото: Василий Анохин)

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Смоленска Эмилия Азарова. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

«Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Эмилии Ивановны, всеми, кто ее знал, уважал и любил», — написал глава региона в телеграм-канале.

Эмилия Ивановна Азарова родилась в Брянске в 1926 году, 16 ноября ей исполнилось 99 лет.

С детства проживала в Смоленске. Война застала Азарову, когда та была еще школьницей. После войны вернулась в Смоленск, окончила школу с золотой медалью, Смоленский педагогический институт с красным дипломом, работала логопедом.

Среди наград Эмилии Ивановны — орден Отечественной Войны II степени, медаль «За победу над Германией» и медаль «за победу над Японией».