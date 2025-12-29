 Перейти к основному контенту
0

Путин переназначил Ковальчука президентом Курчатовского института

Михаил Ковальчук
Михаил Ковальчук (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Российский президент Владимир Путин продлил полномочия президента Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука еще на пять лет. Указ главы государства размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет», — сказано в документе.

Указ вступит в силу с 31 декабря 2025 года.

Путин назначил Михаила Ковальчука зампредседателя Морской коллегии
Политика
Михаил Ковальчук

Ковальчук стал президентом НИЦ «Курчатовский институт» в 2015 году. Ранее, с 2005 года, он занимал пост директора центра. До этого Путин продлил полномочия Ковальчука в 2020 году.

В марте Путин назначил Михаила Ковальчука заместителем председателя Морской коллегии.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

