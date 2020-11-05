Путин продлил полномочия президента Курчатовского института Ковальчука
Президент Владимир Путин продлил на пять лет полномочия президента национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить Ковальчука Михаила Валентиновича президентом федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» сроком на пять лет», — сказано в документе.
Указ вступает в силу с 31 декабря 2020 года.
Ковальчук стал президентом НИЦ «Курчатовский институт» в 2015 году. До этого с 2005 года он занимал должность директора центра.