Путин продлил полномочия президента Курчатовского института Ковальчука

Михаил Ковальчук — советский и российский физик, специализирующийся на рентгеноструктурном анализе. Он ведет программу «Картина мира» на телеканале «Россия К», запущенную в 2019 году.

В декабре прошлого года Ковальчук получил премию Службы внешней разведки (СВР) России в области литературы и искусства имени академика Примакова.