В Абхазии восстановили электроснабжение после полного блэкаута
В Абхазии устранили аварию на линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», из-за которой без света осталась вся территория страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.
«Авария на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара» ликвидирована. Энергоснабжение республики восстановлено», — сообщило Минэнерго.
Аварийное отключение света на линиях произошло после полудня. Электроснабжение восстановили спустя час. Специалисты продолжили устранять последствия локальных аварий в районах страны, отметила пресс-служба.
Утром 29 декабря министерство сообщило, что из-за непогоды без электричества остались часть Гудаутского, Гагрского, Сухумского, Очамчырского и Галского районов Абхазии. Возобновить энергоснабжение во всех населенных пунктах удалось через час.
