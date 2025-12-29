 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
В Абхазии восстановили электроснабжение после полного блэкаута

Фото: Kokoulina / Shutterstock
Фото: Kokoulina / Shutterstock

В Абхазии устранили аварию на линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара», из-за которой без света осталась вся территория страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики.

«Авария на ВЛ «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара» ликвидирована. Энергоснабжение республики восстановлено», — сообщило Минэнерго.

Аварийное отключение света на линиях произошло после полудня. Электроснабжение восстановили спустя час. Специалисты продолжили устранять последствия локальных аварий в районах страны, отметила пресс-служба.

Вся Абхазия осталась без энергоснабжения
Общество
Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Утром 29 декабря министерство сообщило, что из-за непогоды без электричества остались часть Гудаутского, Гагрского, Сухумского, Очамчырского и Галского районов Абхазии. Возобновить энергоснабжение во всех населенных пунктах удалось через час.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Абхазия электричество свет блэкаут энергоавария
