Вся Абхазия осталась без энергоснабжения
Минэнерго республики Абхазия сообщило, что без света остались все районы страны из-за аварий на воздушных линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара».
«Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram. Энергоснабжение республики было восстановлено спустя час после первого сообщения о блэкауте в Абхазии.
Ранее с утра часть Абхазии осталась без света из-за непогоды. Без электричества в том числе остались жители столичного Сухумского района, однако там электропередача была восстановлена спустя чуть более часа, говорилось в публикациях пресс-службы Минэнерго республики.
Непогода не в первый раз становится причиной блэкаута в Абхазии. Так, в мае этого года первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что жители Абхазии остались без электричества из-за сильного ветра.
Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике все равно существует дефицит энергии. 11 декабря 2024 года по всей территории Абхазии произошел блэкаут из-за отключения ИнгурГЭС — единственной электростанции в стране.
ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.
В Абхазии также существует проблема дефицита электроэнергии, который связан с майнинг-фермами на территории республики. Так, прямо перед отключением ИнгурГЭС, 9 декабря 2024 года в Абхазии заявили об отключении интернета для борьбы с майнингом. Позже парламент Абхазии даже принял в первом чтении законопроекты, запрещающие майнинг и предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалют.
