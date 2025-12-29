 Перейти к основному контенту
Вся Абхазия осталась без энергоснабжения

Минэнерго Абхазии: вся республика осталась без света из-за аварии
Вся Абхазия 29 декабря осталась без электроснабжения, сообщило Минэнерго страны. Причиной ЧП стала авария сразу на трех линиях электропередачи, энергоснабжение республики удалось восстановить спустя час после выезда бригад
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минэнерго республики Абхазия сообщило, что без света остались все районы страны из-за аварий на воздушных линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара».

«Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram. Энергоснабжение республики было восстановлено спустя час после первого сообщения о блэкауте в Абхазии. 

Абхазия: история, административное деление, экономика
База знаний

Ранее с утра часть Абхазии осталась без света из-за непогоды. Без электричества в том числе остались жители столичного Сухумского района, однако там электропередача была восстановлена спустя чуть более часа, говорилось в публикациях пресс-службы Минэнерго республики. 

Непогода не в первый раз становится причиной блэкаута в Абхазии. Так, в мае этого года первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что жители Абхазии остались без электричества из-за сильного ветра. 

Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике все равно существует дефицит энергии. 11 декабря 2024 года по всей территории Абхазии произошел блэкаут из-за отключения ИнгурГЭС — единственной электростанции в стране.

ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.

В Абхазии также существует проблема дефицита электроэнергии, который связан с майнинг-фермами на территории республики. Так, прямо перед отключением ИнгурГЭС, 9 декабря 2024 года в Абхазии заявили об отключении интернета для борьбы с майнингом. Позже парламент Абхазии даже принял в первом чтении законопроекты, запрещающие майнинг и предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалют.

Читайте РБК в Telegram.

