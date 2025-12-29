Вся Абхазия осталась без энергоснабжения

Вся Абхазия 29 декабря осталась без электроснабжения, сообщило Минэнерго страны. Причиной ЧП стала авария сразу на трех линиях электропередачи, энергоснабжение республики удалось восстановить спустя час после выезда бригад

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Минэнерго республики Абхазия сообщило, что без света остались все районы страны из-за аварий на воздушных линиях электропередачи «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачгуара».

«Ремонтные бригады уже выехали на место ЧП», — говорится в публикации пресс-службы в Telegram. Энергоснабжение республики было восстановлено спустя час после первого сообщения о блэкауте в Абхазии.

Ранее с утра часть Абхазии осталась без света из-за непогоды. Без электричества в том числе остались жители столичного Сухумского района, однако там электропередача была восстановлена спустя чуть более часа, говорилось в публикациях пресс-службы Минэнерго республики.

Непогода не в первый раз становится причиной блэкаута в Абхазии. Так, в мае этого года первый замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян сообщал, что жители Абхазии остались без электричества из-за сильного ветра.

Западная часть Абхазии и столица Сухум в основном снабжаются электроэнергией за счет перетока из России. Тем не менее в республике все равно существует дефицит энергии. 11 декабря 2024 года по всей территории Абхазии произошел блэкаут из-за отключения ИнгурГЭС — единственной электростанции в стране.

ИнгурГЭС является единственным объектом, который эксплуатируется Абхазией и Грузией совместно после окончания военного конфликта в 1993 году. Плотина ГЭС расположена на подконтрольной грузинским властям территории, пульт управления — в контролируемом Абхазией Гальском районе. ГЭС управляется обеими сторонами, производимое на ней электричество делится между ними.

В Абхазии также существует проблема дефицита электроэнергии, который связан с майнинг-фермами на территории республики. Так, прямо перед отключением ИнгурГЭС, 9 декабря 2024 года в Абхазии заявили об отключении интернета для борьбы с майнингом. Позже парламент Абхазии даже принял в первом чтении законопроекты, запрещающие майнинг и предусматривающие уголовную ответственность за добычу криптовалют.