 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Москвича приговорили к 3,5 годам за создание экстремистского сообщества

Москвича осудили за создание экстремистского сообщества, будучи подростком
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Тушинский районный суд Москвы приговорил 19-летнего жителя столицы Арсения Щетинина к трем с половиной годам колонии за создание экстремистского сообщества, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Как установил суд, Щетинин, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество, чья деятельность была направлена на совершение насилия в отношении лиц другой национальности.

Москвич опубликовал в одном из мессенджеров сообщение, в котором экспертиза усмотрела «лингвистические и психологические признаки» побуждения применять насилие, в том числе вооруженное, к представителям других этнических групп.

В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Щетинина признали виновным в организации и участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса) и публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса). Молодой человек признал свою вину.

Суд также запретил Щетинину администрировать сайты и размещать материалы в интернете на полтора года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
экстремизм Москва прокуратура приговор
Материалы по теме
Напавшего с ножом школьника в Подмосковье проверят на экстремизм
Общество
Экс-депутата от Дагестана и его сына признали экстремистским объединением
Политика
В меме «Страдающего Средневековья» нашли экстремистскую символику
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 декабря
EUR ЦБ: 91,48 (+0,27) Инвестиции, 17:34 Курс доллара на 30 декабря
USD ЦБ: 77,45 (-0,25) Инвестиции, 17:34
Путин подписал указ о проведении фестиваля молодежи в Екатеринбурге Общество, 21:50
В Петербурге за организацию взрыва задержали главу муниципалитета Политика, 21:48
Минобороны раскрыло детали отражения атаки на резиденцию Путина Политика, 21:47
Трамп фразой «очень плохо» прокомментировал атаку на резиденцию Путина Политика, 21:43
Как подход к кибербезопасности на рынке становится технологичнее и гибче Отрасли, 21:37
Ушаков заявил, что резиденцию Путина атаковали дронами дальнего действия Политика, 21:35
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 21:33
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Кучерова признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:29
Nestle начала увольнения и реорганизацию после смены гендиректора Бизнес, 21:14
Бывший финский депутат получил убежище в России Политика, 21:10
Зеленский допустил удар России по правительственным зданиям в Киеве Политика, 21:10
Путин назвал яркой и уверенной победу Горячкиной на ЧМ по рапиду Спорт, 21:06
Какой штраф за перегруз автомобиля в 2026 году Авто, 20:50
Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедад» из-за болезни Спорт, 20:46