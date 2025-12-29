Москвича приговорили к 3,5 годам за создание экстремистского сообщества
Тушинский районный суд Москвы приговорил 19-летнего жителя столицы Арсения Щетинина к трем с половиной годам колонии за создание экстремистского сообщества, сообщила пресс-служба московской прокуратуры.
Как установил суд, Щетинин, будучи несовершеннолетним, создал и возглавил экстремистское сообщество, чья деятельность была направлена на совершение насилия в отношении лиц другой национальности.
Москвич опубликовал в одном из мессенджеров сообщение, в котором экспертиза усмотрела «лингвистические и психологические признаки» побуждения применять насилие, в том числе вооруженное, к представителям других этнических групп.
Щетинина признали виновным в организации и участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса) и публичных призывах к экстремизму в интернете (ч. 1 ст. 280 Уголовного кодекса). Молодой человек признал свою вину.
Суд также запретил Щетинину администрировать сайты и размещать материалы в интернете на полтора года.
