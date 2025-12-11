 Перейти к основному контенту
В Самаре арестовали экс-сотрудника прокуратуры по делу об экстремизме

В Самаре экс-работника прокуратуры обвинили в связях с экстремистской T.O.Y.S.
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В Самаре экс-сотрудник прокуратуры арестован по делу об участии в экстремистском объединении футбольных фанатов «The Opposition Young Supporters» («T.O.Y.S.», признана экстремистской и запрещена на территории России). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 декабря. Ему вменили ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством признана экстремистской; лишение свободы на срок до шести лет).

Региональные профильные ведомства не сообщали об этом. Как пишет «РИА Новости», в региональном СК отказались комментировать информацию.

Также «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах пишет, арестованный в Самаре бывший сотрудник прокуратуры — 31-летний Сергей Рязанцев, он не признает свою вину.

