0

В Дагестане уволившийся чиновник извинился за дебош своего сына

Фото: скриншот с камеры видео наблюдения
Фото: скриншот с камеры видео наблюдения

Председатель по бюджету, финансам и налогам, по экономике и инвестициям собрания депутатов Кумторкалинского района Дагестана Баммат Абсаламов извинился за сына, устроившего дебош в магазине.

«Приношу свои извинения за случившееся. Нанесенный ущерб будет в полной мере восполнен теми, кто его нанес. Лично проконтролирую», — цитирует его пресс-служба администрация муниципального района.

Чиновник назвал поступок сына недостойным. Он добавил, что после случившегося принял решение сложить с себя депутатские полномочия.

Утром 29 декабря глава республики Сергей Меликов сообщил, что некий чиновник ушел в отставку из-за пьяного дебоша своего сына, при этом имя и должность представителя власти он не уточнил. «Отец отвечает за воспитание своих детей, а потому во власти таким людям не место», — написал Меликов.

Как сообщал СК, в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в одном из магазинов Кумторкалинского района портят имущество и нарушают общественный порядок. Как писали телеграм-каналы Shot и Baza, речь одним из них был Даниял Абсаламов. Позднее Меликов заявил, Губернатор добавил, что дебоширов задержали, в их отношении возбуждено уголовное дело.

Анастасия Лежепекова
Дагестан Сергей Меликов дебош отставка извинения
