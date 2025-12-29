 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Специалисты устранили неполадки в работе сайта, банкоматов, приложения и карт ВТБ, сообщила РБК пресс-служба банка.

«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе ВТБ Онлайн, а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что все средства по отклоненным операциям автоматически вернутся пользователям в ближайшее время.

Пользователи приложений трех российских банков сообщили о сбоях
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

29 декабря пользователи трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — пожаловались на проблемы с денежными переводами. В Сбербанке и Т-банке сообщили РБК, что с их стороны сбоев нет.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердили, что у одного из банков произошел сбой в обработке операций по картам. Там отметили, что ситуация не влияет на сохранность средств.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
сбой ВТБ Денежные переводы
Материалы по теме
Пользователи приложений трех российских банков сообщили о сбоях
Финансы
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
Технологии и медиа
Российские пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Кадровые агентства рассказали о спросе в России на рабочих из Индии Бизнес, 15:33
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Коростелев впервые после допуска попал в топ-10 гонки под эгидой FIS Спорт, 15:29
ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов Технологии и медиа, 15:23
Politico узнало, что Зеленский не оправился после ссоры с Трампом Политика, 15:21
«Понятная выгода»: зачем компаниям поддерживать детей с дислексией Тренды, 15:18
Машина времени. Тест-драйв электрического суперкроссовера Xiaomi YU7 Авто, 15:17
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
Правительство определило, кто получит льготу по страховым взносам Экономика, 15:00
Большунов пропустит «Гонку чемпионов» в Рязани из-за болезни Спорт, 14:58
Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:56
Путин поменял постпреда России при ОБСЕ Политика, 14:53
Московской экосистемой 3D-моделирования воспользовались свыше 1500 раз Город, 14:49
По соседству с Маяковским: как устроен проект Vesper Тверская Стиль, 14:45