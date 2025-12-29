ВТБ сообщил об устранении сбоя в работе приложения и банкоматов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Специалисты устранили неполадки в работе сайта, банкоматов, приложения и карт ВТБ, сообщила РБК пресс-служба банка.

«Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе ВТБ Онлайн, а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены», — говорится в сообщении.

В банке отметили, что все средства по отклоненным операциям автоматически вернутся пользователям в ближайшее время.

29 декабря пользователи трех российских банков — Сбербанка, ВТБ и Т-Банка — пожаловались на проблемы с денежными переводами. В Сбербанке и Т-банке сообщили РБК, что с их стороны сбоев нет.

В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) подтвердили, что у одного из банков произошел сбой в обработке операций по картам. Там отметили, что ситуация не влияет на сохранность средств.