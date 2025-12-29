 Перейти к основному контенту
В Санкт-Петербурге кураторов проукраинской секты уволили из вузов

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Двоих кураторов проукраинской секты «Школа единого принципа», деятельность которой была пресечена 25 декабря, уволили из петербургских вузов, где они работали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове. Даутова была профессором Академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а Христофоров — доцентом РГПУ имени Герцена.

25 декабря правоохранители прервали всероссийское собрание около 70 последователей этой организации в Адмиралтейском районе Петербурга. В отношении них продолжается проверка по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.

По данным силовиков, «Школа единого принципа» была создана на Украине в начале 1990-х годов и декларирует своей миссией «пробуждение сознания» и «внутреннее духовное взросление». Фактически же на собраниях участники негативно высказывались о российских военнослужащих и военной операции. Членам организации запрещалось рассказывать о своем участии православным священникам, при этом они были обязаны доносить свою позицию по Украине до членов семьи и знакомых.

Ксения Потрошилина
вузы увольнение Санкт-Петербург
