В Санкт-Петербурге кураторов проукраинской секты уволили из вузов
Двоих кураторов проукраинской секты «Школа единого принципа», деятельность которой была пресечена 25 декабря, уволили из петербургских вузов, где они работали. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Речь идет об Ольге Даутовой и ее муже Сергее Христофорове. Даутова была профессором Академии постдипломного педагогического образования имени Ушинского, а Христофоров — доцентом РГПУ имени Герцена.
25 декабря правоохранители прервали всероссийское собрание около 70 последователей этой организации в Адмиралтейском районе Петербурга. В отношении них продолжается проверка по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России.
По данным силовиков, «Школа единого принципа» была создана на Украине в начале 1990-х годов и декларирует своей миссией «пробуждение сознания» и «внутреннее духовное взросление». Фактически же на собраниях участники негативно высказывались о российских военнослужащих и военной операции. Членам организации запрещалось рассказывать о своем участии православным священникам, при этом они были обязаны доносить свою позицию по Украине до членов семьи и знакомых.
