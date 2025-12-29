Файзуллин заявил, что Минстрой должен быть готов к росту спроса на жилье

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минстрой должен готовиться к росту спроса на жилье вслед за снижением ключевой ставки, рассказал глава ведомства Ирек Файзуллин в интервью «России 24».

При этом он отметил, что в этом году продажи жилья в России упали, но не критически.

«Но позитивно смотрим на Центральный банк России. <...> В итоге ставка упадет, и мы должны быть готовы к тому, что опять большой объем жилья будет востребован. А то, что он востребован, — действительно, так и есть. В каждом регионе сегодня люди просто ждут, когда коммерческая ипотека пойдет», — сказал министр.

Летом 2025 года ЦБ начал снижать ключевую ставку. В итоге к концу года — к 19 декабря — она снизилась с 21 до 16%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что масштаб дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики будет зависеть в том числе от устойчивости замедления инфляции.

На прошлой неделе Файзуллин заявил, что сейчас в стадии строительства находится 121 млн кв. м жилья (около 2,5 млн квартир). При этом год назад в стране было 114 млн кв. м жилой недвижимости. Ранее он сообщил о снижении объемов выдачи ипотечных кредитов в 2025 году на 21%.