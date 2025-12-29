Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья
Президент Владимир Путин встретился с главой Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба Кремля.
Воробьев рассказал президенту, как идет процесс модернизации инфраструктуры ЖКХ, о продолжении газификации и развитии в регионе детской медицины.
Он также доложил о развитии в Подмосковье механизмов поддержки участников спецоперации на Украине.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах