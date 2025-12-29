 Перейти к основному контенту
Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья

Путин принял в Кремле губернатора Подмосковья Воробьева
Андрей Воробьёв и Владимир Путин
Андрей Воробьёв и Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин встретился с главой Московской области Андреем Воробьевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Воробьев рассказал президенту, как идет процесс модернизации инфраструктуры ЖКХ, о продолжении газификации и развитии в регионе детской медицины.

Он также доложил о развитии в Подмосковье механизмов поддержки участников спецоперации на Украине.

Материал дополняется

