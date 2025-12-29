Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию икры
Два-три стандартных бутерброда с икрой не нанесут вреда, но чрезмерного употребления деликатеса стоит избегать, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Его цитирует ТАСС.
«Если у вас большая ложка или целая миска икры, то это может привести ко многим неприятностям для организма. Но если вы, как обычный человек, намажете икрой бутербродик и съедите, то только на пользу вам это пойдет», — пояснил эксперт.
По словам Тутельяна, здоровый выбор — от одного до трех бутербродов с икрой. «Это для удовольствия, но культ из этого делать не надо», — заключил он.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков «Платформы ОФД» сообщило, что россияне стали покупать красную икру в упаковках по 500 г в связи со снижением цен на деликатес. Медианная цена составила 9230 руб. за 1 кг; это на 7% ниже, чем в прошлом году.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах