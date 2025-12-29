 Перейти к основному контенту
Диетолог Минздрава назвал безопасную порцию икры

Диетолог Тутельян: один или два бутерброда с икрой не нанесут вреда
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Два-три стандартных бутерброда с икрой не нанесут вреда, но чрезмерного употребления деликатеса стоит избегать, сообщил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян. Его цитирует ТАСС.

«Если у вас большая ложка или целая миска икры, то это может привести ко многим неприятностям для организма. Но если вы, как обычный человек, намажете икрой бутербродик и съедите, то только на пользу вам это пойдет», — пояснил эксперт.

По словам Тутельяна, здоровый выбор — от одного до трех бутербродов с икрой. «Это для удовольствия, но культ из этого делать не надо», — заключил он.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на аналитиков «Платформы ОФД» сообщило, что россияне стали покупать красную икру в упаковках по 500 г в связи со снижением цен на деликатес. Медианная цена составила 9230 руб. за 1 кг; это на 7% ниже, чем в прошлом году.

Анастасия Лежепекова
красная икра Новый год диета Минздрав
