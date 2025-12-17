 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Россияне начали покупать красную икру по полкило на фоне снижения цен

«РИА Новости»: россияне начали покупать икру по полкило на фоне снижения цен
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Россияне стали покупать красную икру в упаковках по 500 г. в связи со снижением цен на продукт. Об этом заявили аналитики компании «Платформа ОФД», изучив данные о продажах с 1 ноября по 10 декабря, передает «РИА Новости». В 2024 году россияне чаще брали по 250–300 г.

Медианная цена на красную икру составила 9230 руб. за килограмм, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14%. В лидерах продаж икра горбуши, за ней следуют кета и нерка.

«Благодаря более удачной путине лососевых в этом году на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало не только удержанию на прошлогоднем уровне, но и снижению среднего ценника за счет акционных предложений ноября», — пояснили эксперты.

Стало известно, будет ли дефицит красной икры на Новый год в России
Life
Красная икра

Ранее стало известно, что дефицита красной икры на Новый год не ожидается.

«В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, достаточно ли красной икры на Новый год.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
икра Россия покупка красная икра снижение цен

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Эксперты назвали регионы, где дороже всего бутерброд с красной икрой
Экономика
Продажи щучьей икры выросли в семь раз при снижении улова щуки
Бизнес
Росрыболовство спрогнозировало резкий рост производства красной икры
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 13:27 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 13:27
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
В нас сильны древние инстинкты. Как маркетологу превратить их в крючки Образование, 13:05