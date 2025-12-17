Россияне начали покупать красную икру по полкило на фоне снижения цен

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Россияне стали покупать красную икру в упаковках по 500 г. в связи со снижением цен на продукт. Об этом заявили аналитики компании «Платформа ОФД», изучив данные о продажах с 1 ноября по 10 декабря, передает «РИА Новости». В 2024 году россияне чаще брали по 250–300 г.

Медианная цена на красную икру составила 9230 руб. за килограмм, что на 7% ниже, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 14%. В лидерах продаж икра горбуши, за ней следуют кета и нерка.

«Благодаря более удачной путине лососевых в этом году на внутреннем рынке вновь стало больше доступного предложения, прежде всего икры горбуши. Это способствовало не только удержанию на прошлогоднем уровне, но и снижению среднего ценника за счет акционных предложений ноября», — пояснили эксперты.

Ранее стало известно, что дефицита красной икры на Новый год не ожидается.

«В достаточном количестве. Я думаю, что не будет здесь проблем», — сказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, достаточно ли красной икры на Новый год.