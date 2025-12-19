Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Совет Федерации на заседании 19 декабря одобрил закон о повышении штрафов за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств. Об этом говорится на сайте Совфеда.

«Предусматривается двукратное увеличение размера административного штрафа для водителей, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение требований, установленных правилами дорожного движения», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Штраф для водителей увеличивается до 5 тыс. руб., для руководителей предприятий — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

Если административное правонарушение совершено с использованием легкового такси, то привлеченные к ответственности самозанятые граждане несут ее в размере, предусмотренном для должностных лиц, отметил Совфед.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования. Его представил один из авторов, член комитета Совфеда по экономической политике Игорь Тресков. Среди соавторов фигурирует также сенатор Андрей Кутепов.

Двумя днями ранее, 17 декабря, Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла. Ранее штраф для физлиц составлял 3 тыс. руб., для должностных лиц — 25 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. При этом для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресел увеличили не до 5 тыс., а до 50 тыс. руб., как для должностных лиц. Инициативу внесли в Думу в марте.

Ранее Общественный совет по развитию такси критиковал этот законопроект. Так, в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину глава организации Ирина Зарипова указывала, что отдельные положения документа могут привести к избыточной административной нагрузке на легальных операторов такси.