 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Общество⁠,
0

Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Совет Федерации на заседании 19 декабря одобрил закон о повышении штрафов за перевозку детей без использования автокресел и специальных удерживающих устройств. Об этом говорится на сайте Совфеда.

«Предусматривается двукратное увеличение размера административного штрафа для водителей, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение требований, установленных правилами дорожного движения», — говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Штраф для водителей увеличивается до 5 тыс. руб., для руководителей предприятий — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

Россиянам напомнили об ужесточении перевозок детей в авто с 1 сентября
Общество

Если административное правонарушение совершено с использованием легкового такси, то привлеченные к ответственности самозанятые граждане несут ее в размере, предусмотренном для должностных лиц, отметил Совфед.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после официального опубликования. Его представил один из авторов, член комитета Совфеда по экономической политике Игорь Тресков. Среди соавторов фигурирует также сенатор Андрей Кутепов.

Двумя днями ранее, 17 декабря, Госдума в третьем чтении одобрила законопроект о повышении штрафов за перевозку детей без автокресла. Ранее штраф для физлиц составлял 3 тыс. руб., для должностных лиц — 25 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. При этом для самозанятых таксистов штраф за перевозку детей без автокресел увеличили не до 5 тыс., а до 50 тыс. руб., как для должностных лиц. Инициативу внесли в Думу в марте.

Ранее Общественный совет по развитию такси критиковал этот законопроект. Так, в письме председателю Госдумы Вячеславу Володину глава организации Ирина Зарипова указывала, что отдельные положения документа могут привести к избыточной административной нагрузке на легальных операторов такси.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Егор Алимов
Совет Федерации Дети перевозка пассажиров штраф автокресла

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Россиянам напомнили об ужесточении перевозок детей в авто с 1 сентября
Общество
Госдума приняла закон о квоте для нелокализованных такси
Общество
В Петербурге продлили запрет мигрантам работать в такси и доставке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Совфед одобрил закон о возврате земель жителям трех приграничных регионов Недвижимость, 11:57
Как регионы решают проблему IТ-кадров Отрасли, 11:57
Искусство жить: как устроен премиальный ЖК в Марьиной роще РБК и TATE, 11:56
Прямая линия Владимира Путина. Прямая трансляция Политика, 11:55
Началась прямая линия Путина Политика, 11:55
Совфед одобрил ужесточение наказаний за дезертирство для экс-заключенных Общество, 11:51
Вы можете больше: какие техники помогут сделать быстрый рывок в карьере Образование, 11:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Новый глава «Слуги народа» исключил планы ребрендинга партии Политика, 11:50
Трамп выступит с обращением на необъявленную тему 19 декабря Политика, 11:44
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Совфед одобрил удвоение штрафов за перевозку детей без автокресел Общество, 11:39
В Минусинске в 530 частных домах установили автоматизированные котлы Пресс-релиз, 11:34
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
Владимир Путин подводит итоги года. Онлайн Политика, 11:30