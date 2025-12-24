Совфед одобрил подтверждение возраста через Max при покупке алкоголя
Совет Федерации одобрил закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.
«Закон устанавливает возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сообщил сенатор Артем Шейкин в ходе выступления на заседании.
Помимо цифровой проверки возраста закон вводит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.
Нововведение коснется товаров с возрастными ограничениями. Для приобретения достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».
Сервис будет доступен всем совершеннолетним, у кого есть водительское удостоверение, загранпаспорт нового образца или верифицированная биометрия на «Госуслугах». Законопроект был внесен группой депутатов от «Единой России» и принят в первом чтении в марте.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая