Совфед одобрил подтверждение возраста через Max при покупке алкоголя и табака

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий подтверждать возраст при покупке табачных изделий, алкоголя и энергетиков через мессенджер Max. Решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.

«Закон устанавливает возможность подтверждать возраст покупателя с помощью многофункционального сервиса обмена информацией», — сообщил сенатор Артем Шейкин в ходе выступления на заседании.

Помимо цифровой проверки возраста закон вводит возможность внесудебной блокировки интернет-ресурсов, размещающих запрещенную информацию о дистанционной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Нововведение коснется товаров с возрастными ограничениями. Для приобретения достаточно будет открыть цифровой ID в Max — это QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Сервис будет доступен всем совершеннолетним, у кого есть водительское удостоверение, загранпаспорт нового образца или верифицированная биометрия на «Госуслугах». Законопроект был внесен группой депутатов от «Единой России» и принят в первом чтении в марте.