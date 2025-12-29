Путин снизил возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон также уточняет порядок вступления решения о приеме в гражданство в силу: оно считается действительным со дня принесения присяги. Если в течение года с этого момента кто-либо откажется или не явится принести присягу, его гражданство будет считаться недействительным.
Кроме того, документ закрепляет, что решение о приеме в гражданство теряет силу, если заявитель скончался до принесения присяги.
Законопроект был одобрен Госдумой 10 декабря.
Изменения были предложены в целях «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».
Ранее при вступлении в гражданство России присягу должны были приносить только совершеннолетние.
