Путин снизил возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон также уточняет порядок вступления решения о приеме в гражданство в силу: оно считается действительным со дня принесения присяги. Если в течение года с этого момента кто-либо откажется или не явится принести присягу, его гражданство будет считаться недействительным.

Кроме того, документ закрепляет, что решение о приеме в гражданство теряет силу, если заявитель скончался до принесения присяги.

Законопроект был одобрен Госдумой 10 декабря.

Изменения были предложены в целях «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».

Ранее при вступлении в гражданство России присягу должны были приносить только совершеннолетние.