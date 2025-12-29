 Перейти к основному контенту
Новые законы в России⁠,
0

Путин снизил возраст принесения присяги гражданина России до 14 лет

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий возраст принесения присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон также уточняет порядок вступления решения о приеме в гражданство в силу: оно считается действительным со дня принесения присяги. Если в течение года с этого момента кто-либо откажется или не явится принести присягу, его гражданство будет считаться недействительным.

Кроме того, документ закрепляет, что решение о приеме в гражданство теряет силу, если заявитель скончался до принесения присяги.

Законопроект был одобрен Госдумой 10 декабря.

Госдума приняла проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство
Общество
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Изменения были предложены в целях «повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство».

Ранее при вступлении в гражданство России присягу должны были приносить только совершеннолетние.

Александра Озерова
Владимир Путин присяга присяга для граждан присяга гражданина России законы
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
