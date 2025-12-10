 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Госдума приняла проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство

Госдума снизила возраст принесения присяги при получении гражданства до 14 лет
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приносить присягу гражданина Российской Федерации теперь обязаны лица с 14 лет.

Закон также уточняет порядок вступления решения о приеме в гражданство в силу — оно считается действительным со дня принесения присяги. Если человек откажется или не явится для ее принесения в течение года с момента принятия решения, гражданство будет считаться недействительным. Кроме того, документ закрепляет, что решение о приеме в гражданство теряет силу, если заявитель скончался до принесения присяги.

Поправки внесены в статьи 21 и 37 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

В Думу внесли проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Законопроект в Госдуму направили депутаты комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. В первом чтении он был одобрен в феврале этого года.

По действующим нормам лица, которые становятся гражданами России, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Госдума Россия присяга гражданство РФ
Материалы по теме
В Думу внесли проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство
Политика
В Госдуме предложили ввести предновогоднюю выплату для пенсионеров
Общество
Госдума приняла закон о доступе финразведки к операциям по картам «Мир»
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 декабря
EUR ЦБ: 89,43 (-0,28) Инвестиции, 14:48 Курс доллара на 10 декабря
USD ЦБ: 76,81 (-0,47) Инвестиции, 14:48
Призер Олимпиады оценил шансы Коростелева и Непряевой попасть на Игры Спорт, 14:57
В Сургуте «обнальщики» отмыли через криптовалюту почти ₽100 млн Крипто, 14:57
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
«Сбер» представил инновационные продукты в рамках экосистемы для жизни Отрасли, 14:47
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 14:47
Путин сменил заместителя Шойгу в Совбезе Политика, 14:43
В команде появился теневой лидер: что делать руководителю Образование, 14:41
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Комиссар ООН по правам человека назвал положение комитета «выживанием» Политика, 14:37
Донор с приводящей к раку генной мутацией стал отцом 197 детей в Европе Общество, 14:36
Переход на российское ПО: как сохранить данные, компетенции и инвестиции Радио, 14:30
Мосгорсуд отказался выпустить Мошковича под залог в миллиард рублей Общество, 14:29
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
До пяти выросло число сбитых дронов, летевших в сторону Москвы Политика, 14:27