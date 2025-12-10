Госдума приняла проект о присяге с 14 лет при вступлении в гражданство

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому приносить присягу гражданина Российской Федерации теперь обязаны лица с 14 лет.

Закон также уточняет порядок вступления решения о приеме в гражданство в силу — оно считается действительным со дня принесения присяги. Если человек откажется или не явится для ее принесения в течение года с момента принятия решения, гражданство будет считаться недействительным. Кроме того, документ закрепляет, что решение о приеме в гражданство теряет силу, если заявитель скончался до принесения присяги.

Поправки внесены в статьи 21 и 37 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации».

Законопроект в Госдуму направили депутаты комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками во главе с его председателем Леонидом Калашниковым. В первом чтении он был одобрен в феврале этого года.

По действующим нормам лица, которые становятся гражданами России, должны принести присягу. Однако от этой обязанности в том числе освобождаются те, кому еще не исполнилось 18 лет.