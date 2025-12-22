Заместителя военного прокурора гарнизона Петербурга задержали

Ильшат Купкенов (Фото: Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге)

Заместителя военного прокурора Санкт-Петербургского гарнизона подполковника юстиции Ильшата Купкенова задержали по подозрению во взятке, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

По информации агентства, в суд поступило ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Заместитель прокурора обвиняется в превышении полномочий из корыстной заинтересованности и получении взятки в особо крупном размере. Его доставили в Москву.

РБК отправил запрос в пресс-службу 235-го гарнизонного военного суда.

В январе задержали сотрудника военной прокуратуры по делу о взятке за вывоз дезертира из зоны спецоперации на Украине. По информации «Коммерсанта», речь идет о подполковнике юстиции Алексее Ахрамешине.

По версии следствия, прокурор получил 200 тыс. руб. и вывез из зоны конфликта уроженца Сочи под предлогом, что тот участвует в одном из процессов в суде. Во время поездки Ахрамешин использовал специальный пароль, чтобы избежать проверки со стороны военных. Прокурор доставил мужчину в Ростов-на-Дону, где его забрали родственники.