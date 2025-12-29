Трамп назвал потрясающей встречу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп высоко оценил встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. Об этом он заявил во время брифинга по итогам переговоров, трансляцию ведет Белый дом. РБК ведетпрямую трансляцию с их пресс-конференции.
«У нас была потрясающая встреча... Мы очень близки [к цели], возможно, даже очень близки», — сказал Трамп.
Он добавил, что стороны обсудили «много вопросов» и добились 95% прогресса в урегулировании конфликта.
Зеленский заявил о «плодотворным обсуждением всех тем», подчеркнув, что обе стороны договорились о гарантиях безопасности для Украины со стороны США.
