 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2026⁠,
0

С 1 января в России появятся новые дорожные знаки

Сюжет
Новый год 2026
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Росстандарт
Фото: Росстандарт

С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, следует из обновленного ГОСТа.

Основные изменения включают:

  • введение вертикального знака «Стоп-линия» в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку;
  • появление знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», чтобы повысить комфорт и снизить износ автомобилей;
  • внедрение таблички 8.15.1 «Глухие пешеходы» для привлечения внимания водителей к слабослышащим пешеходам;
  • знак «Парковка» будет не только обозначать место для стоянки, но и пояснять допустимый способ;
  • расширение функционала таблички «Время действия» — теперь позволит указывать месяцы действия знака.

Ширина парковочных мест вдоль проезжей части уменьшится с 2,5 до 2,25 м, что поможет эффективнее использовать дорожное пространство.

Изменения призваны повысить безопасность, снизить количество аварий и уменьшить визуальный шум на дорогах.

Обновленный стандарт ГОСТ Р 52289-2019 был опубликован Росстандартом 25 февраля и разрабатывался три года с участием специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ЦОДД отметили, что избыток дорожных знаков отвлекает водителей, а обновленный ГОСТ позволит убрать более 55 тыс. знаков из 900 тыс. ранее установленных на улицах Москвы.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
дорожные знаки нововведения Новый год Правила дорожного движения
Материалы по теме
МВД напомнило о новых правилах пересечения границы для детей
Общество
На дорогах России появятся новые знаки с 2026 года
Общество
Правительство оценило масштабы падения российского автомобильного рынка
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15