С 1 января в России появятся новые дорожные знаки

Фото: Росстандарт

С 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки, следует из обновленного ГОСТа.

Основные изменения включают:

введение вертикального знака «Стоп-линия» в местах, где невозможно нанести горизонтальную разметку;

появление знака 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», чтобы повысить комфорт и снизить износ автомобилей;

внедрение таблички 8.15.1 «Глухие пешеходы» для привлечения внимания водителей к слабослышащим пешеходам;

знак «Парковка» будет не только обозначать место для стоянки, но и пояснять допустимый способ;

расширение функционала таблички «Время действия» — теперь позволит указывать месяцы действия знака.

Ширина парковочных мест вдоль проезжей части уменьшится с 2,5 до 2,25 м, что поможет эффективнее использовать дорожное пространство.

Изменения призваны повысить безопасность, снизить количество аварий и уменьшить визуальный шум на дорогах.

Обновленный стандарт ГОСТ Р 52289-2019 был опубликован Росстандартом 25 февраля и разрабатывался три года с участием специалистов московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). В ЦОДД отметили, что избыток дорожных знаков отвлекает водителей, а обновленный ГОСТ позволит убрать более 55 тыс. знаков из 900 тыс. ранее установленных на улицах Москвы.