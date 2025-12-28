«Аэрофлот» назвал, когда вернется к штатному расписанию после ограничений

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

«Аэрофлот» продолжает работу по стабилизации расписания из-за временных ограничений на использование воздушного пространства московского авиаузла и ряда других регионов 27 декабря. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

«Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву ожидается до 14:00 мск. Аэрофлот планирует войти в штатное выполнение расписания рейсов в течение дня 28 декабря», — сказано в сообщении.

На фоне возможных переносов времени вылета некоторых рейсов пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на онлайн-табло, сайте авиакомпании и в аэропортах.

В авиакомпании также рассказали, что во время действия ограничений 39 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы, более половины самолетов уже прибыли в Москву. Остальные остаются на запасных аэродромах из-за необходимости соблюдения норм рабочего времени экипажей и ограничений в аэропорту Самары.

«На время ожидания перелета с запасных аэродромов пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — говорится в сообщении.

В ночь на 28 декабря прием и выпуск рейсов приостанавливали ряд российских аэропортов: калужский, саратовский, ярославский, ульяновский, пензенский и самарский. Вместе с тем в районе московских Внуково и Шереметьево было ограничено использование воздушного пространства.

Ограничения на полеты в российских аэропортах вводят на фоне угрозы атак беспилотников. Утром Минобороны отчиталось об уничтожении 25 украинских дронов над Россией. Их сбили в Самарской, Белгородской, Курской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областях.