В двух селах Камчатки ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях

В поселках Березняки и Лесной Елизовского муниципального округа охваченной циклоном Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

«В Елизовском МО в селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с 9.10 сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению. Тепло в домах есть», — написал он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию в с обрывами проводов в Елизовском округе наиболее острой в регионе. Он заверил, что в поселках, где зафиксированы аварии на электросетях, ведутся восстановительные работы

Главное управление краевого МЧС ранее сообщило , что Камчатка находится под влиянием циклона. Максимальные порывы ветра были зафиксированы накануне. Они составили до 22 метра в секунду и пришлись на городской округ «Палана», Алеутский округ и Карагинский район.

За время прохождения циклона максимальное количество осадков зарегистрировали в Петропавловск-Камчатском городском округе, а также Елизовском округе. Там выпало 42 мм снега. В Петропавловске-Камчатском, по словам мэра Евгения Беляева, за три с половиной недели нахождения в зоне влияния циклона выпало более двух месячных норм осадков.

В крае также объявлена лавинная опасность. «Повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин сохраняется до 29 декабря включительно», — предупредило МЧС.