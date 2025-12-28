 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В двух селах Камчатки ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях

В поселках Березняки и Лесной Елизовского муниципального округа охваченной циклоном Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев во «ВКонтакте».

«В Елизовском МО в селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с 9.10 сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению. Тепло в домах есть», — написал он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию в с обрывами проводов в Елизовском округе наиболее острой в регионе. Он заверил, что в поселках, где зафиксированы аварии на электросетях, ведутся восстановительные работы

Камчатку накрыл мощный циклон
Общество
Фото:Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа

Главное управление краевого МЧС ранее сообщило, что Камчатка находится под влиянием циклона. Максимальные порывы ветра были зафиксированы накануне. Они составили до 22 метра в секунду и пришлись на городской округ «Палана», Алеутский округ и Карагинский район.

За время прохождения циклона максимальное количество осадков зарегистрировали в Петропавловск-Камчатском городском округе, а также Елизовском округе. Там выпало 42 мм снега. В Петропавловске-Камчатском, по словам мэра Евгения Беляева, за три с половиной недели нахождения в зоне влияния циклона выпало более двух месячных норм осадков.

В крае также объявлена лавинная опасность. «Повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин сохраняется до 29 декабря включительно», — предупредило МЧС.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Камчатка циклон энергоавария
Материалы по теме
Камчатку накрыл мощный циклон
Общество
Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео
Общество
Мощный циклон оставил без света 70 домов на Курилах
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
В двух селах Камчатки ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях Общество, 08:43
Каждый пятый ролик на YouTube оказался «ИИ-грязью» Технологии и медиа, 08:39
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Мэр Нью-Йорка назвал день после бурана «отличным для зачатия детей» Общество, 08:12
Рождение звезд и Кошачья Лапа. Reuters показал лучшие фото космоса — 2025 Общество, 08:00 
Bloomberg узнал о подвешенном состоянии владельцев заправок ЛУКОЙЛа в США Политика, 07:52
За ночь ПВО сбила над Россией 25 дронов Политика, 07:27
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Москвичей предупредили о высокой влажности и снегопадах Общество, 07:18
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние два года Общество, 07:15
МИД Южной Осетии назвал число участников боевых действий на Украине Политика, 06:52
Экс-президент Бразилии Болсонару перенес две операции за неделю Общество, 06:38
Директор ЗАЭС сообщил об угрозах сотрудникам Политика, 06:26
Маск заявил, что «великое замещение» европейского населения уже произошло Политика, 05:58
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20