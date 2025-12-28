В двух селах Камчатки ввели режим ЧС из-за аварий на электросетях
В поселках Березняки и Лесной Елизовского муниципального округа охваченной циклоном Камчатки введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), сообщил министр по чрезвычайным ситуациям в регионе Сергей Лебедев во «ВКонтакте».
«В Елизовском МО в селах Березняки, Лесной нет света более суток. КЧС Елизовского округа с 9.10 сегодняшнего дня ввела режим ЧС на территории этих сел. Принимаются меры по жизнеобеспечению населению. Тепло в домах есть», — написал он.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назвал ситуацию в с обрывами проводов в Елизовском округе наиболее острой в регионе. Он заверил, что в поселках, где зафиксированы аварии на электросетях, ведутся восстановительные работы
Главное управление краевого МЧС ранее сообщило, что Камчатка находится под влиянием циклона. Максимальные порывы ветра были зафиксированы накануне. Они составили до 22 метра в секунду и пришлись на городской округ «Палана», Алеутский округ и Карагинский район.
За время прохождения циклона максимальное количество осадков зарегистрировали в Петропавловск-Камчатском городском округе, а также Елизовском округе. Там выпало 42 мм снега. В Петропавловске-Камчатском, по словам мэра Евгения Беляева, за три с половиной недели нахождения в зоне влияния циклона выпало более двух месячных норм осадков.
В крае также объявлена лавинная опасность. «Повышенная вероятность самопроизвольного схода лавин сохраняется до 29 декабря включительно», — предупредило МЧС.
