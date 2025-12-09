Камчатку накрыл мощный циклон
На Камчатский край обрушился охотоморский циклон, особенно сложная ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Владимир Солодов в телеграм-канале.
Власти перевели региональные учреждения и организации, за исключением задействованных в жизнеобеспечении, на дистанционный режим работы, занятия в школах в Петропавловске-Камчатском и округе отменены, сообщили в региональном МЧС.
Жителям рекомендуют не выходить из домов и не пользоваться личным транспортом — из-за брошенных автомобилей затруднена работа снегоуборочной техники. МЧС переведено в режим повышенной готовности, спасатели патрулируют дороги и готовы оказывать помощь. Власти предупредили о высоких рисках ДТП, пробок и локальных происшествий, также до 11 декабря действует предупреждение о лавинной опасности.
В Петропавловске-Камчатском работу городских служб контролирует глава города Евгений Беляев. Вместо автобусов временно курсируют вахтовые машины, сообщил он. На расчистку улиц направлено около 150 единиц техники.
Ранее в декабре сильный снег с дождем уже привел к подтоплениям и перебоям электроснабжения в ряде районов полуострова, передавал «РБК Приморье». В краевой столице также были отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили