Общество⁠,
0

Камчатку накрыл мощный циклон

На Камчатский край обрушился охотоморский циклон, особенно сложная ситуация сложилась в Петропавловске-Камчатском, сообщил губернатор Владимир Солодов в телеграм-канале.

Власти перевели региональные учреждения и организации, за исключением задействованных в жизнеобеспечении, на дистанционный режим работы, занятия в школах в Петропавловске-Камчатском и округе отменены, сообщили в региональном МЧС.

Жителям рекомендуют не выходить из домов и не пользоваться личным транспортом — из-за брошенных автомобилей затруднена работа снегоуборочной техники. МЧС переведено в режим повышенной готовности, спасатели патрулируют дороги и готовы оказывать помощь. Власти предупредили о высоких рисках ДТП, пробок и локальных происшествий, также до 11 декабря действует предупреждение о лавинной опасности.

МЧС предупредило об угрозе затопления на северо-востоке Камчатки
Общество

В Петропавловске-Камчатском работу городских служб контролирует глава города Евгений Беляев. Вместо автобусов временно курсируют вахтовые машины, сообщил он. На расчистку улиц направлено около 150 единиц техники.

Ранее в декабре сильный снег с дождем уже привел к подтоплениям и перебоям электроснабжения в ряде районов полуострова, передавал «РБК Приморье». В краевой столице также были отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования.

