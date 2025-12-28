Мэр Нью-Йорка назвал день после бурана «отличным для зачатия детей»

После бурана, обрушившегося на Нью-Йорк накануне, глава города Эрик Адамс посоветовал местным жителям сидеть дома и увеличивать численность населения.

«Оставайтесь дома. Сегодня отличный день для зачатия детей. <...> Мы хотим увеличить численность населения», — сказал он.

Непогода обрушилась на оба побережья США 27 декабря. В этот день в центре Нью-Йорка к 1:00 по местному времени выпало 2,3 дюйма снега (почти 6 см). По данным метеорологической службы США, примерно к 5:30 утра шторм начал стихать. В районе Нью-Йорка к тому моменту местами зафиксировали покров до 9 дюймов (23 см).