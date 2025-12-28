В Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов
В период действия ограничений в аэропортах Шереметьево и Внуково задержали около 290 рейсов на вылет и приземление, следует из онлайн-табло аэропортов.
По данным пресс-службы Шереметьево, в период с 17:00 по 23:45 было отменено 34 рейса, еще 49 самолетов были перенаправлены на другие аэродромы.
Из онлайн-табло аэропорта Внуково следует, что в период с 16:00 по 00:00 были отменены 33 рейса, около 32 самолетов ушли на запасные аэродромы.
На момент подготовки публикации аэропорты работают в штатном режиме. Шереметьево и Внуково принимали и отправляли самолеты «по согласованию с соответствующими органами», об отмене ограничений Росавиация сообщила около полуночи.
