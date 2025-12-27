Умер бывший посол России в Турции и Израиле Петр Стегний

Петр Стегний (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Бывший российский посол в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний умер. Об этом сообщил «РИА Новости» экс-посол России в Великобритании Александр Яковенко. Стегнию было 80 лет.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле», — сказал Яковенко.

По словам Яковенко, Стегний оставил «неповторимый след в исторической науке», занимаясь историей дипломатии и международных отношений. Также он написаал ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики, отметил бывший посол.

Яковенко добавил, что дипломатическая работа Стегния была высоко оценена государством.

Стегний родился 14 января 1945 года. В 1968-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Впоследствии повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД (завершил обучение в 1989 году).

Был доктором исторических наук. С 1968 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР, а затем и России, служил в дипломатических представительствах за рубежом.

Так, в 1968—1986 годах Стегний работал в посольствах СССР в Судане, Йемене и Египте. Затем был переведен в Ливию, где с 1986 по 1990 год занимал должность советника-посланника в советском посольстве.

В 1991-м стал заместителем начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Эту должность он занимал около года.

31 декабря 1992 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Кувейте. Возглавлял дипмиссию в эмирате до марта 1998 года.

С мая по август 1998 года исполнял обязанности директора Историко-документального департамента МИД России, после чего официально занял эту должность. Работал в подразделении до февраля 2003 года, параллельно являсь членом коллегий МИД и Федеральной архивной службы.

В конце февраля 2003 года стал чрезвычайным и полномочным послом России в Турции. Этот пост занимал до конца январе 2007 года, затем сразу же был переведен на аналогичную должность в Израиль. Посольство России в этой стране Стегний возглавлял до 8 июля 2011 года.

Материал дополняется