0

Умер бывший посол России в Турции и Израиле Петр Стегний

Петр Стегний
Петр Стегний (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Бывший российский посол в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний умер. Об этом сообщил «РИА Новости» экс-посол России в Великобритании Александр Яковенко. Стегнию было 80 лет.

«Сегодня ушел из жизни выдающийся советский и российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, видный специалист по Ближнему Востоку, возглавлявший наши дипломатические миссии в Кувейте, Турции и Израиле», — сказал Яковенко.

По словам Яковенко, Стегний оставил «неповторимый след в исторической науке», занимаясь историей дипломатии и международных отношений. Также он написаал ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики, отметил бывший посол.

Яковенко добавил, что дипломатическая работа Стегния была высоко оценена государством.

Нетаньяху рассказал о регулярном общении с Путиным
Политика
Биньямин Нетаньяху

Стегний родился 14 января 1945 года. В 1968-м окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Впоследствии повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД (завершил обучение в 1989 году).

Был доктором исторических наук. С 1968 года работал на различных должностях в центральном аппарате МИД СССР, а затем и России, служил в дипломатических представительствах за рубежом.

Так, в 1968—1986 годах Стегний работал в посольствах СССР в Судане, Йемене и Египте. Затем был переведен в Ливию, где с 1986 по 1990 год занимал должность советника-посланника в советском посольстве.

В 1991-м стал заместителем начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД России. Эту должность он занимал около года.

31 декабря 1992 года был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Кувейте. Возглавлял дипмиссию в эмирате до марта 1998 года.

С мая по август 1998 года исполнял обязанности директора Историко-документального департамента МИД России, после чего официально занял эту должность. Работал в подразделении до февраля 2003 года, параллельно являсь членом коллегий МИД и Федеральной архивной службы.

В конце февраля 2003 года стал чрезвычайным и полномочным послом России в Турции. Этот пост занимал до конца январе 2007 года, затем сразу же был переведен на аналогичную должность в Израиль. Посольство России в этой стране Стегний возглавлял до 8 июля 2011 года.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина
посол дипломат некролог Турция Израиль Кувейт
