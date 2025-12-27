В горах Казахстана погиб мужчина

Фото: qr_tjm / Telegram

Один человек погиб и двое пропали в горах Казахстана, куда ушли 24 декабря. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алма-Аты, передает Tengrinews.kz.

Трое молодых людей ушли в горы 24 декабря и не вернулись. Ночью 26 декабря сестра одного из них обратилась в службу 112, сообщив, что телефоны пропавших были отключены более 12 часов. В спасательной операции задействованы соответствующие специалисты, вертолет, сотрудники местной полиции, волонтеры.

В районе пика Локомотив на Тянь-Шане на высоте около 3,7 тыс. м с помощью дрона обнаружили тело одного из пропавших. Его эвакуировали вертолетом и передали полиции, проводится судебно-медицинская экспертиза. Личность погибшего окончательно установят после экспертиз.

Спасатели продолжают поиски двух пропавших. В операции задействованы более 50 человек, техника, беспилотники и кинологические расчеты.

Ранее в ДЧС предупредили, что 24 -25 декабря в Алма-Ате будет туман и гололед, в горной местности — временами ожидается туман, гололед. Специалисты порекомендовали жителям воздержаться от поездок в горы.