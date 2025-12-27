Аэропорт Чебоксар приостановил прием и отправку рейсов

Фото: Алексей Смышляев / Shutterstock

В аэропорту Чебоксар временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что мера принята ради безопасности полетов.

Оперштаб соседнего Татарстана сообщил об объявленной беспилотной опасности в регионе.

Кроме того, оповещение об опасности БПЛА действует и в некоторых других регионах, например, в Тульской области. Аэропорты Калуги, Ярославля, Внуково приостановили полеты. Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с властями.