Аэропорт Чебоксар приостановил прием и отправку рейсов
В аэропорту Чебоксар временно запретили принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что мера принята ради безопасности полетов.
Оперштаб соседнего Татарстана сообщил об объявленной беспилотной опасности в регионе.
Кроме того, оповещение об опасности БПЛА действует и в некоторых других регионах, например, в Тульской области. Аэропорты Калуги, Ярославля, Внуково приостановили полеты. Шереметьево отправляет и принимает рейсы по согласованию с властями.
