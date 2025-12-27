В Италии раскрыли финансирование ХАМАС под видом благотворительных сборов

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Около €7 млн, собранных в Италии под видом помощи палестинскому населению, были направлены группировке ХАМАС, сообщает Corriere Della Sera.

В рамках дела, в Генуе арестованы девять человек, включая предполагаемых участников зарубежного крыла ХАМАС, была раскрыта схема финансирования ХАМАС через благотворительные организации.

Речь идет о трех организациях:

Ассоциации благотворительной солидарности с палестинским народом (основана в Генуе в 1994 году),

Аналогичной волонтерской организации, созданной в 2003 году,

Благотворительной ассоциации «Золотой купол» (La Cupola d'Oro), открытой в Милане в том же году.

По данным итальянского следствия, все три НКО находились под управлением члена зарубежного крыла ХАМАС и главы итальянской ячейки Мохаммада Ханнуны. Как уточняет ANSA, он также арестован.

Деньги переводили через международные финансовые схемы в пользу связанных с ХАМАС организаций в Газе и других регионах, в том числе лиц, занимавших посты в правительстве Газы. Итальянские власти заявили, что под прикрытием гуманитарной деятельности велось системное финансирование терроризма, а сама итальянская сеть рассматривалась как часть стратегического международного проекта ХАМАС.

По данным следствия, Ханнун направлял более 71% собранных средств напрямую ХАМАС или связанным с ним структурам. Общая сумма переводов с 2001 года составила €7,29 млн.

Вести расследование помогали зарубежные партнеры, в том числе, Израиль.

В июне Министерство финансов США ввело санкции против пяти человек и пяти зарубежных благотворительных организаций, которые, по данным американских властей, под видом гуманитарной помощи системно финансировали военное крыло ХАМАС, а также одну структуру, связанную с Народным фронтом освобождения Палестины.

В министерстве подчеркнули, что фиктивные НКО остаются одним из ключевых каналов финансирования терроризма. Формально такие организации занимаются благотворительностью, но фактически их используют для сбора, перевода и отмывания средств. В список попала, в том числе, La Cupola d’Oro, которая была основана Мохаммадом Ханнуном, ранее уже попавшим под санкции США.