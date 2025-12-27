На Красной Поляне закрыли трассы в связи с риском схода лавины

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Горнолыжные трассы на горном курорте Красная Поляна в Сочи закрыты 27 декабря в связи с угрозой схода лавины, сообщает пресс-служба курорта в телеграм-канале.

«Сегодня горнолыжные трассы на курорте Красная Поляна закрыты, согласно лавинному бюллетеню», — говорится в сообщении.

Так, с 8:00 мск нельзя подняться по канатной дороге «Красная Поляна», с 8:20 — «Реликтовый лес», с 10:00 — «Вершина».

Согласно информации Гидрометцентра Краснодарского края, в регионе 27 декабря объявлено штормовое предупреждение.

В начале зимы 2025 года спрос на горнолыжные курорты Сочи оказался ниже прошлогоднего из-за аномально теплого декабря, нехватки снега и высоких цен на проживание, рассказал РБК вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Сезон катания стартует с задержкой. Так, «Роза Хутор» откроется на десять дней позже (29 декабря), там также будет временно ограничена продажа ски-пассов, Красная Поляна начала принимать туристов 26 декабря.

Часть туристов перенесла поездки с новогодних праздников на вторую половину января и позже, многие заняли выжидательную позицию или бронируют в последний момент, рассказала директор департамента развития гостиничной инфраструктуры курорта «Роза Хутор» Елена Мосийчук.