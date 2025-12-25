В Саратове из-за аварии на ТЭЦ пострадали более 85 тыс. человек из трех районов

Фото: Светлана Возьмилова / Global Look Press

В Саратове из-за аварии на ТЭЦ-5 с 10:00 25 декабря ограничена подача тепла и горячей воды в жилые дома и социальные объекты. Об этом сообщает областная прокуратура.

Без услуг остались жители 573 многоквартирных домов и 44 учреждений. В зону отключения попали три района города — Ленинский, Кировский и Фрунзенский. Всего от аварии пострадали более 85 тыс. человек.

На место происшествия выехал сотрудник прокуратуры Ленинского района для контроля за ходом аварийных работ. Устранением последствий инцидента занимаются специалисты компании «Т Плюс». В пресс-службе ведомства уточнили, что прокуратура даст правовую оценку действиям коммунальных служб и отдельно рассмотрит вопрос о перерасчете платы за неоказанные услуги всем пострадавшим абонентам.