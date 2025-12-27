Киев после взрывов накрыл смог
Над Киевом после серии взрывов образовался смог, однако уровень загрязнения воздуха остается низким, сообщает пресс-служба городской госадминистрации.
Жителей предупредили, что ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их. «Станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек», — говорится в сообщении.
Горожанам рекомендовано при появлении запаха дыма закрывать окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.
Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента ранее четыре раза сообщило о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58, 07:09 и 09:54 мск. Власти Киева и области предупреждали о работе ПВО.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожарах в Дарницком, Днепровском и Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах города.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
