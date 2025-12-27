 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев после взрывов накрыл смог

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_kyiv_region / Telegram
Фото: dsns_kyiv_region / Telegram

Над Киевом после серии взрывов образовался смог, однако уровень загрязнения воздуха остается низким, сообщает пресс-служба городской госадминистрации.

Жителей предупредили, что ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их. «Станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек», — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовано при появлении запаха дыма закрывать окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Кличко сообщил, что почти треть Киева осталась без теплоснабжения
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента ранее четыре раза сообщило о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58, 07:09 и 09:54 мск. Власти Киева и области предупреждали о работе ПВО. 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожарах в Дарницком, Днепровском и Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах города.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Киев смог взрывы
