Киев после взрывов накрыл смог

Фото: dsns_kyiv_region / Telegram

Над Киевом после серии взрывов образовался смог, однако уровень загрязнения воздуха остается низким, сообщает пресс-служба городской госадминистрации.

Жителей предупредили, что ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их. «Станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем человек», — говорится в сообщении.

Горожанам рекомендовано при появлении запаха дыма закрывать окна, по возможности ограничить пребывание на улице и пить больше воды.

Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента ранее четыре раза сообщило о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58, 07:09 и 09:54 мск. Власти Киева и области предупреждали о работе ПВО.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожарах в Дарницком, Днепровском и Шевченковском, Оболонском и Голосеевском районах города.

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.