Военная операция на Украине⁠,
0

Кличко сообщил, что почти треть Киева осталась без теплоснабжения

Сюжет
Военная операция на Украине
На левом берегу Днепра в Киеве ввели экстренные отключения, сообщил ДТЭК. Городская администрация предупредила жителей о сильном смоге
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Почти треть Киева осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега нет электричества, написал в телеграм-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Энергохолдинг ДТЭК сообщил, что на левом берегу Днепра в Киеве применены экстренные отключения. 

Электричества нет также в части города Бровары в Киевской области, по словам мэра Игоря Сапожко.

В Киеве прогремели взрывы
Политика

Кличко ночью сообщал о взрывах, работе ПВО и падении обломков в разных районах Киева. По словам мэра, пострадали 11 человек, из них восемь госпитализированы.

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в результате пожаров образовался сильный смог. Жителям рекомендовали закрыть окна, не находиться на открытом воздухе и пить больше воды.

Согласно мониторинговым пабликам, ночью воздушная тревога была объявлена по всей Украине. По состоянию на 10:30 мск сигналы продолжают звучать в столичном регионе, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Из-за ночных ударов на Украине власти Польши поднимали в воздух военные самолеты, из-за чего были временно закрыты аэропорты Жешув и Люблин на востоке страны.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Киев Виталий Кличко теплоснабжение электричество Военная операция на Украине
