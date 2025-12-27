В Якутии вытащили провалившуюся под лед на Лене машину, найдено тело ребенка

Провалившуюся под лед на Лене машину вытащили

Video

В Якутске спасатели вытащили машину, провалившуюся под лед на реке Лена, сообщает областная Служба спасения. В салоне автомобиля обнаружили тело ребенка.

«На данный момент совместными усилиями Службы спасения Якутии и МЧС России затонувшую сегодня машину вытащили на берег. Внутри найдено одно тело погибшего — ребенка», — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения по региону сообщило, что пятеро пострадавших доставлены ожоговый центр с различными отморожениями.

«Состояние двух женщин и двух мужчин тяжелое, они находятся в реанимации. Состояние одного пострадавшего мужчины средней степени тяжести», — сообщает ведомство.

Автомобиль провалился под лед на Лене 27 декабря в Якутске в микрорайоне Промышленный. Сначала МЧС сообщило, что в салоне находилось восемь человек, однако затем уточнило, что их было семь.

Помимо найденного в салоне ребенка погиб мужчина, которого нашли на берегу. Ему было около 60 лет.

Мэр Якутска Евгений Григорьев выразил соболезнования семьям погибших.