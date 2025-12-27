 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Севастополе объявили воздушную тревогу

Сюжет
Военная операция на Украине

В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Позднее телеграм-канал об оперативной ситуации на Крымском мосту сообщил, что движение автотранспорта временно перекрыли.

В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В ночь на 27 декабря дежурные средства ПВО сбили четыре дрона над территорией Краснодарского края, еще три БПЛА перехватили над Адыгеей, сообщало Минобороны России.

Теги
Персоны
Севастополь Крым Крымский мост
Михаил Развожаев фото
Михаил Развожаев
политик, губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
