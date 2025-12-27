В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.
Позднее телеграм-канал об оперативной ситуации на Крымском мосту сообщил, что движение автотранспорта временно перекрыли.
В ночь на 27 декабря дежурные средства ПВО сбили четыре дрона над территорией Краснодарского края, еще три БПЛА перехватили над Адыгеей, сообщало Минобороны России.
