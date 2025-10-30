Польша закрыла аэропорты в Радоме и Люблине из-за ударов на Украине
Польша закрыла аэропорты в Радоме и Люблине на два часа в связи с активностью военной авиации, вызванной воздушной тревогой на западе Украины. Об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта в соцсети X.
«Из-за необходимости обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Радоме и Люблине были закрыты на время проведения операции», — уточнили в агентстве. Спустя два часа работа аэропортов возобновилась.
Утром 30 октября оперативное командование ВС Польши проинформировало о поднятии в небо польских и натовских истребителей в связи с ударами на Украине. Об этом командование сообщило в соцсети X.
