Общество
0

Bloomberg рассказал о растущей популярности дровяных печей в Британии

Bloomberg: в Лондоне растет популярность дровяных печей

За 15 лет, с 2009 по 2024 года, количество дровяных печей на одну семью в частных домах Великобритании выросло более чем на 25%, правительство обсуждает возможность ужесточить стандарты для новых печей, чтобы снизить уровень загрязнения. Об этом пишет Bloomberg.

Экологические активисты указывают, что при сжигании древесины выделяются мелкие частицы PM2.5 (твердые частицы размером менее 2,5 микрон), потенциально опасные для здоровья. В Лондоне уже появились плакаты с предупреждениями о вреде древесного дыма.

Согласно отчету 2023 года, на которое ссылается агентство, на сжигание древесины приходится более 16% выбросов PM2.5 в Лондоне, при этом 28% этих частиц поступает извне и даже из-за границы. Исследование, проведенное главным научным сотрудником Института медицинской информатики Университетского колледжа Лондона Лаурой Хорсфолл и ее коллегами, показало ускоренное ухудшение функции легких у людей, использующих твердое топливо в быту.

При этом владельцы печей заявляют, что используют их в основном для уюта, а не как основной источник отопления, и считают критику чрезмерной.

Ученые рассказали о связи газовых плит и преждевременных смертей
Общество
Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

В 2022 году дровами на случай нехватки газа и высоких цен на топливо начали закупаться жители Нидерландов. После резкого скачка цен в стране наблюдался рост продаж дровяных каминов и печей, а на фоне повышенного спроса возник дефицит дровяного отопления.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко, Полина Дуганова
Лондон Великобритания отопление печи
