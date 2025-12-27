 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Умерла последняя из пятерняшек Дион

Последняя из пятерняшек Дион скончалась в возрасте 91 года

Аннет Дион, последняя из пятерняшек Дион, скончалась на 92 году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Сестры Дион стали первыми известными пятерняшками, которые смогли пережить младенчество. Все сестры дожили до совершеннолетия.

Аннет умерла в среду, 24 декабря, в пригороде Монреаля. О ее смерти представитель семьи Карло Тарини объявил в пятницу. Причиной стали осложнения болезни Альцгеймера.

Работавшая над взломом «Энигмы» шифровальщица умерла в возрасте 99 лет
Общество
Рут Борн

Пять однояйцевых девочек-близнецов — Ивон, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари Дион — родились 28 мая 1934 год в Канаде. В возрасте четырех месяцев их передали Красному Кресту, который взял на себя расходы по уходу за ними. В 1935 году правительство провинции Онтарио приняло закон, по которому девочки стали подопечными короны до 18 лет.

До девяти лет сестры жили в детском саду Дефо, куда могли прийти желающие увидеть пятерняшек. Кроме того, их использовали для рекламы коммерческих продуктов. Родители смогли восстановить опеку над сестрами только в 1943 году.

Первой из пятерняшек скончалась Эмили в 1954 году от сердечного приступа. В 1970 году умерла Мари. Ивон скончалась в 2001 году в возрасте 67 лет. Последние из сестер — Аннет и Сесиль — умерли в 2025 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
смерть Франция Сестры
Материалы по теме
Умер организатор международных поездок Ким Чен Ына
Политика
Работавшая над взломом «Энигмы» шифровальщица умерла в возрасте 99 лет
Общество
Умер участник рок-группы The Cure Перри Бэмоунт
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Умерла последняя из пятерняшек Дион Общество, 08:09
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми Общество, 08:00
В Британии выпускникам школ предложат оплачиваемую военную стажировку Политика, 07:58
Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее Политика, 07:43
Москвичам пообещали пасмурный день без морозов Общество, 07:22
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня Политика, 06:52
Белый дом раскрыл сроки встречи Трампа и Зеленского Политика, 06:31
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд Политика, 06:01
МВД раскрыло «праздничные приманки» мошенников перед Новым годом Общество, 06:01
Глава ФБР объявил о переезде штаб-квартиры в бывшее здание USAID Общество, 05:47
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Times узнала о подготовке визита Карла III в США для «очарования» Трампа Политика, 04:56
В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба Общество, 04:49
В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа Политика, 04:19