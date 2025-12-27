Умерла последняя из пятерняшек Дион

Последняя из пятерняшек Дион скончалась в возрасте 91 года

Аннет Дион, последняя из пятерняшек Дион, скончалась на 92 году жизни. Об этом сообщает The New York Times.

Сестры Дион стали первыми известными пятерняшками, которые смогли пережить младенчество. Все сестры дожили до совершеннолетия.

Аннет умерла в среду, 24 декабря, в пригороде Монреаля. О ее смерти представитель семьи Карло Тарини объявил в пятницу. Причиной стали осложнения болезни Альцгеймера.

Пять однояйцевых девочек-близнецов — Ивон, Аннет, Сесиль, Эмили и Мари Дион — родились 28 мая 1934 год в Канаде. В возрасте четырех месяцев их передали Красному Кресту, который взял на себя расходы по уходу за ними. В 1935 году правительство провинции Онтарио приняло закон, по которому девочки стали подопечными короны до 18 лет.

До девяти лет сестры жили в детском саду Дефо, куда могли прийти желающие увидеть пятерняшек. Кроме того, их использовали для рекламы коммерческих продуктов. Родители смогли восстановить опеку над сестрами только в 1943 году.

Первой из пятерняшек скончалась Эмили в 1954 году от сердечного приступа. В 1970 году умерла Мари. Ивон скончалась в 2001 году в возрасте 67 лет. Последние из сестер — Аннет и Сесиль — умерли в 2025 году.