Глава ФБР объявил о переезде штаб-квартиры в бывшее здание USAID

Федеральное бюро расследований (ФБР) США покидает свою штаб-квартиру в здании имени Эдгара Гувера и переезжает в здание имени Рональда Рейгана, где раньше располагалось агентство США по международному развитию (USAID). Об этом глава ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети X.

«26 декабря: закрытие здания Гувера. После более чем 20-летних безуспешных попыток мы разработали план окончательного закрытия штаб-квартиры ФБР в Гувере и перевода сотрудников в безопасное современное здание. <...> Здание Гувера будет закрыто навсегда», — написал Патель.

По словам Пателя, ранее планировалось, что новую штаб-квартиру ФБР стоимостью почти $5 млрд построят к 2035 году. Вместо этого было решено перевести большую часть сотрудников ведомства в уже существующее здание Рейгана. Часть персонала останется работать «на местах», добавил глава ФБР.

Здание имени Эдварда Гувера расположено на северо-западе Вашингтона. Его строительство завершилось в 1975 году. Носит имя Джона Эдгара Гувера, который возглавлял ФБР на протяжении почти 50 лет (1924-1972). Здание Рональда Рейгана и Международный торговый центр расположено в центре Вашингтона. Его построили в 1998 году. В здании располагаются несколько организаций и ведомств, включая погранично-таможенную службу США и аналитический Центр Вильсона.

USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. В 2025 году власти США закрыли 83% программ USAID, оставшиеся перешли под контроль Госдепартамента. Это объяснили сокращением государственных расходов.

В конце августа Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале процедуры закрытия USAID .