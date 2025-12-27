Глава ФБР объявил о переезде штаб-квартиры в бывшее здание USAID
Федеральное бюро расследований (ФБР) США покидает свою штаб-квартиру в здании имени Эдгара Гувера и переезжает в здание имени Рональда Рейгана, где раньше располагалось агентство США по международному развитию (USAID). Об этом глава ФБР Кэш Патель сообщил в социальной сети X.
«26 декабря: закрытие здания Гувера. После более чем 20-летних безуспешных попыток мы разработали план окончательного закрытия штаб-квартиры ФБР в Гувере и перевода сотрудников в безопасное современное здание. <...> Здание Гувера будет закрыто навсегда», — написал Патель.
По словам Пателя, ранее планировалось, что новую штаб-квартиру ФБР стоимостью почти $5 млрд построят к 2035 году. Вместо этого было решено перевести большую часть сотрудников ведомства в уже существующее здание Рейгана. Часть персонала останется работать «на местах», добавил глава ФБР.
Здание имени Эдварда Гувера расположено на северо-западе Вашингтона. Его строительство завершилось в 1975 году. Носит имя Джона Эдгара Гувера, который возглавлял ФБР на протяжении почти 50 лет (1924-1972).
Здание Рональда Рейгана и Международный торговый центр расположено в центре Вашингтона. Его построили в 1998 году. В здании располагаются несколько организаций и ведомств, включая погранично-таможенную службу США и аналитический Центр Вильсона.
USAID было создано в 1961 году президентом Джоном Кеннеди. В 2025 году власти США закрыли 83% программ USAID, оставшиеся перешли под контроль Госдепартамента. Это объяснили сокращением государственных расходов.
В конце августа Госсекретарь США Марко Рубио объявил о начале процедуры закрытия USAID .
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах