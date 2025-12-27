Росгвардия раскрыла уловки квартирных воров в новогодние праздники
Квартирные воры используют мешки с мусором, нити на дверях и балконы соседних зданий, чтобы следить за жильем потенциальных жертв. Об этом заявил начальник управления вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии Александр Романенко на брифинге, посвященном безопасности в период новогодних праздников, передает «РИА Новости».
«Если мы говорим о квартире, то бывает, что преступники кладут мешочек с мусором и наблюдают за ним. Если человек заходит и выходит, он обязательно его уберет. А если этот мешочек находится там на протяжении нескольких дней, то они делают определенные выводы», — сказал Романенко.
По его словам, преступники также привязывают нити к дверям, чтобы узнать, открывалась они или нет. Романенко добавил, что воры могут использовать балконы, козырьки зданий и деревья у окон для наблюдения за жильем.
Представитель Росгвардии посоветовал просить соседей или родственников приглядывать за квартирой. По его словам, они могут помочь, вовремя среагировав в подозрительных случаях.
