В Нижегородской области решили учредить министерство демографии

Управление по труду и занятости населения Нижегородской области преобразуют в министерство демографии и развития человеческого капитала. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Изменение в структуре правительства области вступят в силу с 1 января 2026 года. По словам Никитина, новое ведомство займется всесторонним обеспечением демографического роста. Министерство будет выполнять мониторинг демографической динамики, выявлять ее основные тренды и искать решения для улучшения ситуации в регионе.

Кроме того, в обязанности министерства войдет «развитие человеческого капитала». Как отметил Никитин, повышение уровня квалификации и качества жизни жителей региона является стратегической целью правительства Нижегородской области. Он подчеркнул, что область заинтересована в привлечении новых кадров и создании таких условий, чтобы жители региона хотели в нем оставаться.

Это не единственное преобразование в структуре нижегородского правительства. С начала 2026 года в регионе начнет работу министерство науки и высшего образования, а действующее региональное министерство образования и науки преобразуют в министерство образования. Кроме того, министерство социальной политики станет министерством социального развития и семейной политики.