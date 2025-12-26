 Перейти к основному контенту
Дела из-за «зубов дракона»⁠,
0

Жена осужденного курского экс-депутата сложила депутатские полномочия

Хинштейн: жена осужденного за хищения курского экс-депутата сложила полномочия
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Максим и Светлана Васильевы
Максим и Светлана Васильевы (Фото: Hinshtein / Telegram)

Светлана Васильева, жена приговоренного к 5,5 года лишения свободы за хищение экс-депутата Курской областной думы, добровольно сложила с себя полномочия депутата горсобрания Курска. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в телеграм-канале.

«Считаю это единственно верным решением», — написал глава региона.

Рассмотреть вопрос о ее выводе из состава фракции партии «Единая Россия» региональное отделение партии попросил сам Хинштейн. По словам главы региона, она «активно поддерживала мужа, пытаясь «прикрыть» его перед законом».

Ранее 26 декабря Ленинский районный суд Курска приговорил супруга Васильевой к 5,5 года лишения свободы и штрафу в размере 800 тыс. руб. за растрату бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в регионе (так называемых зубов дракона). Суд постановил взыскать с Васильева свыше 152 млн руб. ущерба.

Бывшему курскому депутату дали 5,5 лет по делу о «зубах дракона»
Политика
Максим Васильев

Статья 160 Уголовного кодекса (присвоение или растрата), по которой осужден Васильев, предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Хинштейн отметил, что, поскольку Васильев заключил досудебное соглашение, признал вину и сотрудничал со следствием, суд не мог назначить ему более двух третей от максимального срока.

Васильева арестовали в апреле. По данным следствия, Васильев дал взятку в размере 8 млн руб. экс-заместителю губернатора региона Алексею Дедову по просьбе бывшего губернатора Алексея Смирнова. Деньги передавались Дедову несколькими партиями наличными, в том числе по 2 млн и 6 млн руб. Кроме того, Васильев обращался к Дедову за содействием в заключении договора подряда ООО «СИЭМИ» с АО «Корпорация развития Курской области».

Позже Васильев признался в даче взятки и присвоении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Кроме того, бывший чиновник признался в присвоении 5 млн руб., которые использовал как на выплату зарплат, так и на личные расходы.

Александр Хинштейн Курская область депутат полномочия хищение уголовное дело
