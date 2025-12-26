В Крыму заявили об информационных атаках со стороны Украины

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил о начале информационных атак со стороны Украины в отношении жителей полуострова. Об этом он написал в телеграм-канале.

По его словам, используются технологии искусственного интеллекта — для генерации и переозвучивания видео с чиновниками, а также распространяются фальшивые указы и распоряжения.

«Напоминаю, что вся информация публикуется на официальных страницах органов власти и на сайтах и верифицированных страницах СМИ», — заявил Крючков.

Днем 26 декабря Крючков сообщил, что дрон атаковал инфраструктурный объект в поселке Кировское под Феодосией, возник пожар. Оперштаб региона и губернатор Сергей Аксенов о режиме беспилотной опасности или работе ПВО не сообщали.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума — 95% участников голосования высказались за присоединение полуострова к России. Украина, США и страны Евросоюза не признали результаты референдума. В Кремле с тех пор неоднократно заявляли, что для Москвы закрыт вопрос о территориальной принадлежности Крыма.