Политика⁠,
0

Трамп назвал сокращение числа госслужащих «важной новостью»

Дональд Трамп: сокращение числа госслужащих — «важная новость для США»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп назвал «важной новостью» сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго срока. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Важные новости для США!» — написал Трамп, прикрепив скриншот поста официального аккаунта своей администрации.

Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ
Политика
Дональд Трамп

Согласно данным администрации от 16 декабря, число сотрудников федерального правительства снизилось на 271 тыс. человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность. Сейчас оно достигло минимального уровня с 2014 года.

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп США публикация государственные служащие
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о потребности США в людях с высоким IQ
Политика
Прямой эфир
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

