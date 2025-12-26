Трамп назвал сокращение числа госслужащих «важной новостью»
Президент США Дональд Трамп назвал «важной новостью» сокращение числа федеральных служащих более чем на четверть миллиона человек с начала его второго срока. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Важные новости для США!» — написал Трамп, прикрепив скриншот поста официального аккаунта своей администрации.
Согласно данным администрации от 16 декабря, число сотрудников федерального правительства снизилось на 271 тыс. человек с января 2025 года, когда Трамп вступил в должность. Сейчас оно достигло минимального уровня с 2014 года.
