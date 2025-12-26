 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Средства ПВО сбили еще 24 дрона над Крымом и Черным морем за четыре часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
В период с 13:00 до 17:00 мск средства ПВО перехватили 24 дрона в небе над Крымом и Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Крымом сбили 14 беспилотников, над акваторией Черного моря — 10.

С 8:00 до 13:00 мск, по данным оборонного ведомства, над Крымом сбили 16 беспилотников, а над Черным морем — один.

В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

В ночь на 26 декабря над полуостровом средства ПВО сбили пять беспилотников, еще три — над Черным морем.

Ранее 26 декабря в поселке городского типа Кировское под Феодосией в Крыму дрон атаковал объект инфраструктуры, из-за чего возник пожар, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Обошлось без жертв, гражданские объекты не пострадали, добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Егор Алимов
Крым Черное море дроны Минобороны
