Средства ПВО сбили еще 24 дрона над Крымом и Черным морем за четыре часа

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В период с 13:00 до 17:00 мск средства ПВО перехватили 24 дрона в небе над Крымом и Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

Над Крымом сбили 14 беспилотников, над акваторией Черного моря — 10.

С 8:00 до 13:00 мск, по данным оборонного ведомства, над Крымом сбили 16 беспилотников, а над Черным морем — один.

В ночь на 26 декабря над полуостровом средства ПВО сбили пять беспилотников, еще три — над Черным морем.

Ранее 26 декабря в поселке городского типа Кировское под Феодосией в Крыму дрон атаковал объект инфраструктуры, из-за чего возник пожар, сообщил советник главы республики Олег Крючков. Обошлось без жертв, гражданские объекты не пострадали, добавил он.