В Думе призвали на нагружать детей домашним заданием перед Новым годом
Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева призвала не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники.
По ее мнению, дети должны проводить праздники в том числе в общении с семьей и близкими. «Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе», — считает Кулиева (цитата по «РИА Новости»).
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил ТАСС, что вовсе не стоит задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом, а педагогов лучше освободить от всей внеучебной работы. «Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя», — считает депутат.
Ранее в Госдуме предложили запретить проведение сессий в новогодние праздники — это должно помочь снизить психологическую нагрузку на студентов.
Грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026-го (воскресенье) включительно. 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.
