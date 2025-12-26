 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Думе призвали на нагружать детей домашним заданием перед Новым годом

Депутат Кулиева: не стоит нагружать школьников домашним заданием на Новый год
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева призвала не нагружать школьников домашним заданием на новогодние праздники.

По ее мнению, дети должны проводить праздники в том числе в общении с семьей и близкими. «Совмещать новогодний период с выполнением домашнего задания идет в разрез со смыслом народной традиции. В течение года родители и дети активно работают, и сейчас они нуждаются в отдыхе», — считает Кулиева (цитата по «РИА Новости»).

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил ТАСС, что вовсе не стоит задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом, а педагогов лучше освободить от всей внеучебной работы. «Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя», — считает депутат.

Ранее в Госдуме предложили запретить проведение сессий в новогодние праздники — это должно помочь снизить психологическую нагрузку на студентов.

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026-го (воскресенье) включительно. 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Госдума учеба в школе учеба Новый год учителя школьники Дети каникулы
