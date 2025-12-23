В Госдуме предложили запретить сессии во время новогодних каникул

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили запретить зимние сессии в вузах в новогодние каникулы. Соответствующее письмо направлено главе Минобрнауки Валерию Фалькову сообщает ТАСС.

Депутаты полагают, что отмена любых экзаменов и консультаций в праздничные дни позволит снизить психологическую нагрузку на студентов.

Авторы инициативы подчеркивают, что существующие нормы о запрете работы в праздники не распространяются на обучающихся, поскольку отношения студента и вуза не являются трудовыми.

Грядущие новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года (среда) по 11 января 2026-го (воскресенье) включительно. 12 января (понедельник) — первый рабочий день в 2026 году.

В середине декабря Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные ему университеты в 2026/27 учебном году. Пороговые значения выросли по шести предметам.

В вышеуказанный период ведущие вузы страны начнут переход на новую систему образования, которая подразумевает отказ от Болонской системы — двухступенчатой системы высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В российских вузах установят два уровня высшего образования: базовое (срок освоения — 4–6 лет); специализированное (магистратура — 1–3 года, ординатура). Аспирантура станет уровнем профессионального образования.