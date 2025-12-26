В Раду внесли законопроект, ограничивающий использование русского языка

Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий ужесточение ограничений на использование русского языка и усиление защиты украинского языкового пространства. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Документ предусматривает формирование государственной политики, согласно которой украинский язык должен стать основным языком общения в семьях. Также предлагается до 1 марта 2026 года разработать и утвердить единый уникальный шрифт для оформления оригиналов законов и постановлений.

Кроме того, инициатива содержит предложения по созданию механизмов государственного стимулирования производства и распространения украиноязычного контента, а также обеспечения развития и поддержки исследований в области украинского языка, в том числе создание новых словарей и научных изданий.

Ранее Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине, согласно положениям Европейской хартии, как языка представителей национальных меньшинств.