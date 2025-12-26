 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Раду внесли законопроект, ограничивающий использование русского языка

На Украине подготовили законопроект об ограничении использования русского языка
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Верховную раду Украины внесли законопроект, предусматривающий ужесточение ограничений на использование русского языка и усиление защиты украинского языкового пространства. Об этом говорится в карточке законопроекта.

Документ предусматривает формирование государственной политики, согласно которой украинский язык должен стать основным языком общения в семьях. Также предлагается до 1 марта 2026 года разработать и утвердить единый уникальный шрифт для оформления оригиналов законов и постановлений.

Кроме того, инициатива содержит предложения по созданию механизмов государственного стимулирования производства и распространения украиноязычного контента, а также обеспечения развития и поддержки исследований в области украинского языка, в том числе создание новых словарей и научных изданий.

Верховная рада лишила русский язык защиты на Украине
Политика
Фото:Sergey Starostenko / Global Look Press

Ранее Верховная рада проголосовала за лишение русского языка защиты на Украине, согласно положениям Европейской хартии, как языка представителей национальных меньшинств.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина украинский язык русский язык ограничения законопроект
