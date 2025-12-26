В Коврове суд признал фиктивным брак с пропавшим без вести военным

Фото: fortton / Shutterstock

В Коврове Владимирской области прокуратура встала на защиту прав матери бойца, который без вести пропал на фронте. Ей были назначены положенные меры соцподдержки, а не супруге, поскольку брак с подписавшим контракт мужчиной признан фиктивным. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«За несколько дней до убытия им заключен брак в отделе ЗАГС города Коврова с женщиной, с которой он в дальнейшем не общался, совместно не проживал, общих детей не имел», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у супруги мужчины были финансовые трудности, рассматривается дело о банкротстве. В результате вмешательства прокуратуры брак был признан судом недействительным. «Все меры государственной поддержи назначены матери и иным членам семьи пропавшего без вести», — заключили в ведомстве.

Участники военной операции на Украине могут рассчитывать на различные льготы, охватывающие социальные, жилищные, медицинские и образовательные аспекты. Кроме того, для них предусмотрены как единовременные, так и регулярные компенсационные выплаты.

В ноябре правительство дополнило список военных, получающих выплаты вместо пенсии.